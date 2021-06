Operação Inverno disponibiliza mais um telefone para acolhimento de pessoas em situação de rua

A Prefeitura de Guarulhos disponibiliza a partir desta sexta-feira (18) mais um telefone da Operação Inverno para que a população acione as equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), as quais assistem e oferecem acolhimento às pessoas em situação de rua na época mais fria do ano. As equipes atendem pelos telefones 2536-4110 e 2441-9396 (número novo), de segunda a segunda, e podem ser acionadas também sempre que temperatura estiver igual ou abaixo de 13ºC.



A ação oferece acolhimentos institucionais e de pernoite por 12 horas, além de distribuir refeições por meio do programa Alimento Fraterno, mesmo aos que não aceitam abrigo.

A Operação Inverno é desenvolvida de forma indireta pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, por meio da organização da sociedade civil Núcleo Batuíra, vencedora do edital de chamamento público.

Serviço

Serviço Especial de Abordagem Social (Seas) na Operação Inverno – telefones: 2536-4110 e 2441-9396