Guarulhos abre processo seletivo para a contratação de 20 médicos

Conforme publicado no Diário Oficial da última sexta-feira (25), a Prefeitura de Guarulhos abriu processo seletivo para a contratação de 20 médicos por tempo determinado. As vagas são para psiquiatra (7), endocrinologista (3), médico ambulatorial (1), ginecologista e obstetra ambulatorial (1), médico de família (1) e médico pediatra de urgência e emergência (7). A remuneração ofertada varia de R$ 6.191,53 a R$ 15.654,69 para trabalhar de 20 a 40 horas semanais. Interessados têm até o dia 9 de julho para se inscrever.

As inscrições devem ser realizadas por e-mail ([email protected]) e os candidatos têm de enviar os seguintes documentos anexos: curriculum vitae resumido (1 folha), cédula de identidade, comprovante de residência, CRM-SP, diploma de medicina, comprovação da especialidade e certificados especificados no item 6.1, de acordo com a especialidade, quando houver. Os candidatos inscritos serão avaliados e classificados em ordem decrescente da nota final obtida através da avaliação do curriculum vitae e a classificação final será divulgada no Diário Oficial do Município.

As contratações serão realizadas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por tempo determinado de 12 meses. Qualquer dúvida pode ser esclarecida por meio do telefone da Secretaria da Saúde, 2472-5049, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para ver os editais, basta acessar o Diário Oficial de sexta-feira, disponível no site www.guarulhos.sp.gov.br, página 33 em diante.