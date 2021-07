Instituto CCR e CCR NovaDutra realizam a campanha do agasalho 2021

O Instituto CCR – gestor social do Grupo CCR, do qual a CCR NovaDutra faz parte – organiza a versão 2021 de sua campanha do agasalho, exatamente no momento em que o país entrou no inverno, ou seja, no momento mais propício para promover doações, solidariedade e outras formas de empatia. No trecho da Via Dutra, a ação é apoiada pela CCR NovaDutra.

Neste ano, a campanha é aberta para os públicos interno e externo – colaboradores CCR e demais interessados no tema de forma voluntária. A iniciativa faz parte do “Nosso Mundo Melhor”, programa que envolve todas as ações solidárias promovidas pelo Instituto CCR.

“A campanha do agasalho já faz parte do calendário dos brasileiros e o Instituto CCR também abraça essa causa solidária. Quando as empresas – e a iniciativa privada em geral – entram nesse circuito, a tendência é de fortalecer o movimento pelas pessoas mais necessitadas”, afirma Cristine Naum, gerente executiva do Instituto CCR.

Durante o mês de julho, a campanha irá estimular as doações de peças em bom estado e indicar as doações para os fundos sociais ao longo da Via Dutra.

Rede de solidariedade

A rede de beneficiados será tão grande quanto a estrutura de distribuição que o Instituto irá coordenar: serão 16 núcleos concessionados envolvidos, em todo o Brasil, empresas do Grupo CCR em setores como: Aeroportos, Mobilidade Urbana e Rodovias. Além da Via Dutra, concessionárias do Grupo CCR também realizam a campanha.

“Essa campanha incentiva a solidariedade de nossos colaboradores e do público externo, beneficiando diversas instituições dos municípios em trechos de atuação do Grupo CCR”, destaca Cristine.