Hospital Pimentas realiza 27 cirurgias de catarata

O Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), administrado pelo IDGT, em Guarulhos, realizou no domingo, 25 de julho, das 8 às 18 horas, um mutirão da catarata, atendendo 27 pessoas, com idade entre 60 e 70 anos. As cirurgias foram feitas pelo doutor Antônio Carlos Manhas Meireles.

Na segunda-feira, 26, os pacientes que passaram pelo procedimento cirúrgico retornaram para o pós-operatório, desta vez com o doutor Renato Luiz Gonzaga. Eles receberam colírios e óculos de sol, itens obrigatórios nesta nova etapa do tratamento.

“Nossa equipe ambulatorial é muito dedicada. Trabalhou duro do início das consultas até o dia da cirurgia e pós-operatório. Temos orgulho de ser SUS. Nossa maior recompensa é saber que fizemos a diferença na vida de cada paciente. Tratamos todos com muito amor, carinho e respeito”, disse a enfermeira Liliane Medeiros de Araújo, coordenadora ambulatorial do HMPB.

Este é o terceiro mutirão realizado pelo Hospital Pimentas em 2021. Os dois primeiros foram em janeiro e fevereiro. Entre março e junho as cirurgias foram interrompidas devido à pandemia.

Entenda

A catarata é uma doença caracterizada pela perda de transparência do cristalino, lente natural cuja função é propiciar o foco da visão em diferentes distâncias. O pterígio é uma alteração na membrana transparente do olho, que é chamada de conjuntiva. Esta alteração costuma ser sobre a superfície do olho em direção à pupila e é por este motivo que é o problema é conhecido por “carne no olho”. A Exérese de Pálpebra é um procedimento cirúrgico que tem como objetivo retirar qualquer tumor, benigno ou maligno, das pálpebras.