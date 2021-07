Motociclistas recebem dicas de segurança na via Dutra

A CCR NovaDutra, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizou nesta terça-feira (27), uma ação de conscientização para motociclistas no km 204 da pista sentido Rio de Janeiro, em Arujá (SP). A ação, realizada em comemoração ao Dia do Motociclista, lembrado hoje, orientou 85 motociclistas no período de 9h às 11h30.

O motociclista foi convidado a participar da ação educativa na chegada a praça de pedágio de Arujá, no sentido Rio de Janeiro, da via Dutra. Na sequência, era abordado por policiais federais rodoviários e recebiam dos colaboradores da concessionária um folheto da campanha ‘Dirija com Responsa’, com informações de segurança, como o uso do capacete, e dicas sobre a importância de realizar a revisão periódica da motocicleta. Antes de seguir viagem, os participantes receberam um flanela da concessionária.

Dicas de segurança:

• Revise a sua moto antes de iniciar a viagem.;

• Evite o corredor, ande sempre no meio da faixa de rolamento;

• Deixe o farol ligado mesmo durante o dia;

• Redobre a atenção em caso de chuva ou neblina;

• Use sempre capacete e equipamento de segurança;

• Não pegue vácuo em outros veículos;

• Use antena ‘corta-pipa’, equipamento de proteção que pode prevenir acidentes com cerol ou linhas cortantes;

• Evite manter-se no ponto cego: é importante ver e ser visto.