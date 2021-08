Contrabaixista da Orquestra Jovem é selecionado para curso de mestrado na Alemanha

Jhonatas Carmo, contrabaixista da Orquestra Jovem de Guarulhos, está de malas prontas rumo à Europa e aguarda apenas a aplicação da 2ª dose da vacina contra a covid-19 para realizar um grande sonho: estudar no exterior. Ele atua na Orquestra Jovem desde 2019 e foi o segundo colocado no XVI Concurso Jovens Solistas, ocasião em que executou concerto para contrabaixo de Johann Vanhal e mostrou ao público toda a magnitude desse instrumento.

Em 2020 o contrabaixista venceu o Grande Prêmio Eleazar de Carvalho da 51ª edição do Festival de Campos, o que lhe garantiu a bolsa de estudo em instituição estrangeira. O jovem de 28 anos também foi aprovado com nota máxima no processo seletivo para o curso de mestrado em solo contrabaixo na universidade de música de Saarbrücken, na Alemanha. O curso tem início em 15 de outubro e duração de dois anos.

“Acredito que exista um potencial enorme para a música de concerto no Brasil e espero me qualificar ao máximo lá fora para futuramente poder também deixar minhas contribuições”, explica. Jhonatas conta ainda contou com o apoio de amigos, professores e familiares. “Em Santa Catarina tive a possibilidade de tocar anos com um instrumento emprestado do Instituto Federal de Santa Catarina e a oportunidade de estudar desde o início com um dos mais importantes contrabaixistas do país, o professor Gustavo Fontes”.

Em meio às conquistas que são também fruto de grande dedicação e empenho, o contrabaixista destaca a oportunidade de ter participado do trabalho realizado pelas orquestras e pelo Conservatório de Guarulhos, que se dedicam a descentralizar as apresentações musicais, levando-as para outras regiões da cidade, além de cursos de iniciação musical oferecidas para as crianças nas escolas públicas da rede municipal.

Apesar da bolsa de US$ 1.400 por período máximo de nove meses, Jhonatas conta que teve que fazer um financiamento coletivo para conseguir manter-se nos primeiros meses no país e também para solicitar o visto. Além da vaquinha, que vai ajudá-lo com despesas de taxas administrativas da universidade, passagens aéreas, gastos com documentação, alimentação e aluguel, entre outros, Jhonatas está vendendo seu instrumento, um contrabaixo Eastman 7/8 com tampo maciço.

“O transporte do instrumento para a Alemanha fica muito caro, então, no início, vou usar um emprestado da universidade até que eu consiga comprar um novo”. Confira foto do instrumento em postagem do músico no Instagram (https://www.instagram.com/jcarmobass/).

O jovem concluiu a graduação em música pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Em 2018 mudou-se para São Paulo para estudar na Escola Municipal de Música, onde o professor Gustavo Fontes havia sido convidado a lecionar. Sua dedicação o destacou em meio aos demais alunos e logo ele ingressou na Orquestra Experimental de Repertório e, mais tarde, na Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos.

Jhonatas também participou dos mais importantes festivais de música do Brasil, incluindo três edições do festival de Campos do Jordão, duas edições do Gramado in Concert e duas edições do Festival de Música de Santa Catarina, onde realizou master classes com alguns dos maiores professores de contrabaixo da atualidade.