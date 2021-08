Internacional Shopping realiza Festival de Cervejas Artesanais

O Shopping Internacional realiza o Festival da Cerveja Artesanal até o dia 29 de agosto. Com apoio da Submidia Produções, o evento ocorre de sexta a domingo das 14h às 22h, com entrada gratuita, oferecendo para os clientes um espaço com várias opções. O festival possui cervejas artesanais premiadas – Madalena, Queens, Quinkas e Kremer, e comidinhas deliciosas para harmonizar.

A ação será de sexta a domingo, com muita cerveja gelada. A partir das 19h, os visitantes contam com música ambiente. “Vamos oferecer um evento com todos os protocolos de saúde e segurança. Queremos promover o entretenimento responsável, com o que muitos brasileiros curtem, a cerveja artesanal”, conta Natalia Marchioro, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

O Festival da Cerveja Artesanal acontece na entrada principal do shopping, que fica na Rua Engenheiro Camilo Olivetti, 295. Mais informações no site do shopping www.internacionalshopping.com ou pelo app, disponível download para celulares.

Serviço:

Festival da Cerveja Artesanal

Data: 13 de agosto até 29 de agosto

Horário: De Sexta a Domingo, das 14h às 22h, a partir das 19h com música ao-vivo.

Entrada: Gratuita

Acesso: Rua Engenheiro Camilo Olivetti, 295