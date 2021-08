Hospital Pimentas começa a entregar mais de 200 kits maternidade

A Humanização do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), administrado pelo IDGT, em Guarulhos, iniciou na segunda-feira, 16 de agosto, a entrega do “Kit Maternidade” às mães internadas na unidade. A iniciativa faz parte do Programa Afeto, criado pelo IDGT.

Os kits são compostos por macacões, bodys, gorros, meias, sapatos para bebês, sabonetes, lenços umedecidos, pentes, absorventes, escovas e pastas de dente. Mais de 200 kits serão entregues no decorrer da semana. “É apenas um mimo criado pelo hospital, por meio do qual procuramos dar as boas-vindas ao bebê, desejando boa sorte às mães nessa nossa fase da vida dela”, disse Cláudia Vomero, assistente administrativa e integrante da Comissão de Humanização do Pimentas.

Os reflexos deste e outros projetos de Humanização no Hospital Pimentas são percebidos diariamente. “Eu me sinto muito bem aqui. As equipes de enfermagem e humanização me tratam com carinho e atenção. Não só eu, na verdade, mas todas as mãezinhas que estão aqui no hospital para ter seus bebês. Só posso agradecer”, disse a paciente Cristina Andrade.

Programa Afeto

O Instituto de Desenvolvimento de Gestão Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social (IDGT) deu início em 2019, no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), ao Programa Afeto, que tem como objetivo central acompanhar o tratamento dos pacientes e funcionários. Para que isso fosse possível, o programa foi dividido em três: Maternidade, Gerontologia e Colaborador. Hoje, o Afeto também já está implantado no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos, e no Ciapi, em Caraguatatuba (SP).