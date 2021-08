Saúde Agora retoma a abertura de UBS em Guarulhos neste sábado

Depois de seis meses suspenso por conta do avanço da pandemia de coronavírus no início deste ano, Guarulhos retoma neste sábado (21) a abertura de Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelo Programa Saúde Agora. Serão seis UBS em funcionamento das 8h às 16h para atendimento de consultas e exames previamente agendados: Santa Lídia, Morros, Vila Rio de Janeiro, Pimentas, Jandaia e Carmela.

As pessoas que precisarem passar em consulta de clínica médica, ginecologia e pediatria, bem como coletar exames de Papanicolau, poderão procurar as unidades para efetuar seu agendamento. Além desses procedimentos previamente marcados, as UBS também oferecerão para a demanda espontânea vacinas de rotina e testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite C. Para a vacinação contra a covid-19, será aplicada apenas a segunda dose em pessoas que, por algum motivo, perderam a data do aprazamento.

As farmácias das unidades também funcionarão e as equipes de enfermagem farão consultas, curativos, entre outros procedimentos. “Nosso objetivo é ampliar o acesso ao atendimento médico, principalmente para quem não consegue horário durante os dias de semana”, explicou a diretora de Assistência Integral à Saúde, Elisângela Arantes de Souza.