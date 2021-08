EMTU oferece vagas nos bicicletários dos terminais metropolitanos de Guarulhos

Percorrer a cidade de bicicleta e poder se integrar ao sistema de transporte metropolitano para chegar ao trabalho ou escola é uma opção sustentável que proporciona melhora na qualidade de vida e contribui com a diminuição do trânsito e a redução de poluentes. Neste Dia do Ciclista (19), a EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo mostra quais bicicletários disponibiliza em seus terminais de ônibus para facilitar o dia a dia das pessoas que utilizam bicicletas.

Ao todo, a EMTU conta com 1.082 vagas de bicicletários em dez terminais metropolitanos, além de 140 vagas de paraciclos nas estações do VLT da Baixada Santista. Os passageiros que se deslocam de bicicleta para utilizar ônibus intermunicipais, podem deixá-la em segurança e gratuitamente em um dos espaços disponíveis nos terminais da EMTU.

Na Região Metropolitana de São Paulo, os bicicletários podem ser encontrados nos terminais Jabaquara, Cecap, Vila Galvão e Luiz Bortolosso. No Grande ABC, o serviço está disponível nos terminais São Bernardo do Campo e Santo André Oeste. Na Região Metropolitana de Campinas, os terminais Americana, Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste oferecem o espaço. Já na Baixada Santista, o VLT conta com bicicletário na Estação Barreiros, em Santos, e paraciclos nas demais estações.

A passageira Daiane Brandão, 27 anos, utiliza o bicicletário do Terminal Jabaquara há dois meses para facilitar o deslocamento até o trabalho, onde atua como assistente administrativa. “Já tenho o cadastro no bicicletário e esse espaço oferecido tem me ajudado bastante no trajeto até meu trabalho. Com ele, ganho mais tempo e posso guardar minha bike gratuitamente e em segurança. Aproveitando o Dia do Ciclista, deixo um conselho aos meus colegas para tomar cuidado, prestar bastante atenção e sempre andar na ciclofaixa para nossa proteção”, alerta Daiane.

Para utilizar os bicicletários, o usuário deverá levar um dispositivo de segurança (trava ou cadeado) e no local irá preencher uma ficha de cadastro e apresentar documento com foto. O funcionário entregará um cartão de identificação com o número da vaga disponibilizada e um lacre adicional para fixar na bicicleta. Na retirada da bicicleta, o usuário vai devolver o cartão de identificação e apresentar novamente o documento com foto.

Serviço/Horário de funcionamento

Região Metropolitana de São Paulo

– Terminal Metropolitano São Bernardo do Campo: 6h às 22h00, de segunda a domingo, inclusive feriados;

– Terminal Metropolitano Santo André Oeste: 6h às 22h, de segunda a domingo, inclusive feriados;

– Terminais Metropolitanos Jabaquara: 6h às 22h, de segunda a domingo, inclusive feriados;

– Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso: 7h às 17h nos dias úteis, e das 8h às 14h nos finais de semana e feriados.

Região Metropolitana de Campinas

– Terminais Metropolitanos de Americana e Hortolândia: 5h às 23h30, de segunda a domingo.

– Terminal Metropolitano Santa Barbara D’Oeste: 5h às 20h, de segunda a domingo.

Região de Guarulhos

– Terminal Metropolitano Cecap: 6h às 22h, de segunda a sábado.

– Terminal Metropolitano Vila Galvão: 6h às 22h, de segunda a sábado.

Baixada Santista

– Estação Barreiros (VLT): 5h30 às 24h, todos os dias (com livre acesso, sem necessidade de cadastro).