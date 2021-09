Prefeitura investe em tecnologia e dá agilidade às Unidades de Pronto-Atendimento

A Prefeitura de Guarulhos deu mais um passo no projeto de modernização da rede municipal de saúde com a implantação do Sistema Inteligente de Serviços da Saúde nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) Dona Luiza e Bonsucesso. As funcionalidades, que já são utilizadas no PA Maria Dirce, na UPA São João Lavras, na UPA Cumbica e na UPA Taboão têm por objetivo agilizar os procedimentos na recepção, reduzir filas e aprimorar a gestão.

Por meio desta ferramenta de gestão a emissão de senhas passa a ser automática nesses serviços, que ganharam painéis eletrônicos de chamada do paciente e triagem que prioriza os atendimentos de acordo com a gravidade dos casos, pelo critério de classificação de risco. Com a modernização, as equipes de recepção têm condições de oferecer atendimento ágil e personalizado à população que, por sua vez, se beneficiará com a redução das filas e do tempo de espera nas unidades.

Para a Secretaria da Saúde, os benefícios também são grandes. Em vez de ter de digitar todos os procedimentos executados nessas unidades, agora o registro, bem como o faturamento deles, são feitos automaticamente, o que confere maior transparência e segurança aos indicadores do município. Ao mesmo tempo, os relatórios estatísticos e gerenciais, juntamente com o monitoramento em tempo real dos processos realizados nesses estabelecimentos, permitem tomadas de decisão rápidas que impactam positivamente na qualidade do serviço e oferecem um panorama completo da estrutura e do funcionamento dos recursos disponíveis.

Todas as melhorias já estão disponíveis para a população. Porém, as duas novas unidades de urgência e emergência contempladas pelo projeto de modernização ainda passam por um breve processo de transição, para a padronização dos serviços da rede e a revisão dos fluxos de atendimento sem impactar a qualidade da assistência. Até o final do ano o novo sistema deverá estar implantado em todas as UPAs e estabelecimentos de pronto-atendimento da rede municipal de saúde.