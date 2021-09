Suposto K4 é apreendido com visitantes de CDPs de Guarulhos

No último domingo (5), a irmã de um preso do Centro de Detenção Provisória I (CDP) – ASP Giovani Martins Rodrigues – de Guarulhos, encaminhou uma correspondência com ilícitos camuflados dentro de dois tubos de creme dental.

A apreensão aconteceu durante o procedimento de revista feito com uso de raio-X e checagem manual pelos servidores. Foram encontrados embutidos nos tubos de creme dental nove tiras de papel tipo cartolina de cor laranja, aparentando ser droga sintética, supostamente K4.

A apreensão foi encaminhada ao 8° Distrito Policial de Guarulhos para elaboração do Boletim de Ocorrência. Internamente, foi determinado a instauração de Procedimento Disciplinar em desfavor do detento. Quanto à visitante, essa foi suspensão do rol de vistas do recluso.

Já no Centro de Detenção Provisória II de Guarulhos, uma servidora impediu, no último domingo (5), que uma visitante entrasse na unidade com ilícito. Ao passar pelo escâner corporal, a mulher foi surpreendida por portar quatro folhas de cartolina, que aparentavam ser substância entorpecente K4. As folhas estavam escondidas no cós da calça da visitante.

Internamente, a unidade registrou o fato e encaminhou a apreensão para o 7º Distrito Policial do município para a emissão de Boletim de Ocorrência. A visitante também foi conduzida ao Distrito Policial, onde foi autuada em flagrante delito por incurso no artigo 33, da Lei 11.343/06 – Tráfico de drogas.

Na Penitenciária II “Desembargador Adriano Marrey” de Guarulhos, na última segunda-feira (6), foram apreendidos 19 pedaços de papel na cor amarela escondidos dentro de um par de tênis. Os objetos que camuflavam os ilícitos foram enviados a um custodiado via correspondência e encontrados pelos agentes de segurança durante revista via Raio-x e manual.

A apreensão foi encaminhada ao 4° Distrito Policial de Guarulhos para registro em boletim de ocorrência.