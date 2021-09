Ilhas Verdes promove plantio de árvores nativas da Mata Atlântica no Inocoop

O canteiro da avenida Francisco Xavier Correa, no Inocoop, recebeu o plantio de 42 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica no último sábado (11). A ação é parte do Programa Ilhas Verdes (PIV), desenvolvida pela Prefeitura, e desta vez contou com a participação voluntária de integrantes do Motoclube Lybertos para a Vida.

Pau-brasil, jacarandá, jequitibá, ipês roxo, rosa, branco e amarelo foram as espécies escolhidas para o local que, em breve, estará mais colorido e oferecerá temperaturas mais amenas, além de abrigo aos pássaros. O plantio foi orientado pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente.

Desde 2017 o PIV já plantou mais de 26 mil árvores nativas da Mata Atlântica pela cidade, com atenção especial às regiões que apresentam ilhas de calor detectadas por satélite termal, trabalho realizado em parceria com a Universidade Guarulhos.

Empresas, clubes, escolas, entidades e grupos em geral podem participar voluntariamente do PIV. Para agendar basta entrar em contato com a Sema pelo telefone 2475-9843.