Paulista perde para o Flamengo em Guarulhos pela Segundona

O Flamengo-SP venceu o Paulista por 1 a 0 na tarde deste sábado, no estádio Ninho do Corvo, em Guarulhos, pela sexta rodada da Segundona do Campeonato Paulista – a quarta divisão estadual.

O único gol da partida foi marcado por Arian, em um belo chute de fora da área, na reta final do primeiro tempo, garantindo a quinta vitória consecutiva do Corvo na competição.

Com o resultado, o Paulista segue na terceira posição do Grupo 4 com cinco pontos. Vale lembrar que o Galo de Jundiaí tem um jogo a menos e espera a definição do TJD sobre a partida suspensa contra o Barcelona. O Flamengo, por sua vez, segue líder da chave com 16 pontos, oito a mais que o segundo colocado.

As duas equipes voltam a jogar no próximo sábado, às 15h, pela sétima rodada da Segundona. O Paulista recebe o Colorado Caieiras, no estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, enquanto o Flamengo enfrenta o Barcelona, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.