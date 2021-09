Pelé recebe alta da UTI e vai para quarto após retirada de tumor

O ex-jogador de futebol Edson Arantes Nascimento, o Pelé, de 80 anos, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira (14), após retirada de tumor no colón direito no dia 4. Ele seguirá em recuperação em um quarto do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista.

“O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica, e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir de agora, em recuperação no quarto”, diz a nota.

Em seu perfil no Instagram, na última sexta (10), Pelé publicou que “a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor”. Disse também que está “ansioso para voltar a jogar” e, enquanto está no hospital, aproveita para conversar com a família e também descansar.

“Meus amigos, a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente!”

Postagem do rei Pelé no Instagram nesta sexta-feira (10). — Foto: Reprodução/Instagram

Havia previsão de ele sair da UTI e ir para o quarto na terça-feira (7).

O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina em 31 de agosto, e o material foi encaminhado para análise patológica.

O ex-jogador foi submetido ao procedimento no sábado (4). Nas redes sociais, após o procedimento, Pelé agradeceu às mensagens de carinho e a Deus e afirmou estar se “sentindo muito bem”.