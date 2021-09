Atleta de Guarulhos é bronze no Sul-Americano de Atletismo

O atletismo guarulhense está mais uma vez no pódio internacional. No último sábado (25) o atleta Pedro Henrique dos Santos, de apenas 16 anos, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano Sub-18, disputado no Estádio do Centro Comunitário da cidade de Encarnación, no Paraguai. O bom resultado veio na prova do salto com vara, com a marca de 4,30 metros.

“Fiquei com medo de agravar minha lesão (fissura em uma das vértebras da região lombar) durante a competição e acabar prejudicando o resultado final e minha saúde, mas no final deu tudo certo. Agradeço aos profissionais que cuidaram de mim e também a meu treinador, o professor Renato Átila”, disse Pedro Henrique, que treina no estádio da Ponte Grande.

O Brasil manteve a hegemonia no Campeonato Sul-Americano Sub-18 de Atletismo, encerrado na noite deste domingo (26). A equipe somou 236 pontos na classificação geral, 134 no masculino e 102 no feminino.