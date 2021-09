Abertas as inscrições para a oficina de montagem e manutenção de computadores

A Universidade Guarulhos (UNG) está com inscrições abertas para a oficina de Introdução à Montagem e Manutenção de Computadores. O curso gratuito ocorrerá nos dias 4, 11, 18 e 25 de outubro, no Laboratório de Computação Aplicada da Instituição, situado no prédio E.

Durante as aulas, das 13h às 16h, os participantes conhecerão toda a parte física do computador, como os modelos de hardware e de placa-mãe, os tipos de memória (DDR3 ou DDR4) e de processadores. Em cada aula, os interessados poderão doar 1kg de arroz ou feijão, que será entregue para projetos sociais parceiros.

As oficinas fazem parte da programação do Bootcamps Singular Tech School By Ubíqua e serão ministradas pelos monitores acadêmicos voluntários, que estarão sob a coordenação de Valter de Sales, coordenador dos cursos de Gestão da Tecnologia da Informação, Ciências da Computação e Análise de Desenvolvimento de Sistemas da UNG.

O profissional explica que a iniciativa atende as necessidades das pessoas que buscam profissionalização na área. “Há uma demanda grande pelos cursos de informática e nosso objetivo é disseminar conhecimento para contribuir com o mercado, que precisa de mão de obra qualificada”, destaca Valter. A inscrição deve ser feita até o dia 1° de outubro por meio do site https://extensao.ung.br/DetalhesEvento.aspx?EventoId=37367 .