Dia do Idoso é comemorado com qualidade de vida por meio do esporte

Nesta sexta-feira (1º) é celebrado o Dia do Idoso com o intuito de conscientizar sobre a importância dos direitos e os cuidados com esse grupo. A Secretaria de Esporte e Lazer de Guarulhos reafirma o compromisso de levar qualidade de vida aos idosos por meio das aulas da Atividade Física Orientada (AFO), entre outras ações.

A AFO está em fase de transição para o Programa Guarulhos Saudável e disponibiliza três modalidades para a prática de atividade física dos idosos: ginástica, alongamento e caminhada. Atualmente, por conta da pandemia, o retorno às aulas presenciais tem sido gradual e com muita segurança. Nem todos os alunos optaram em retornar e permaneceram com as aulas virtuais pela plataforma Google Meet.

Com projetos voltados para a promoção do bem-estar e da qualidade de vida, beneficiando milhares de pessoas, a secretaria visa a atender, já em 2022, cerca de dois mil idosos.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer, Ronaldo Fratello, levar qualidade de vida para esse público é um dos principais compromissos da pasta. “Proporcionar um atendimento de excelência para a pessoa idosa é de suma importância e um compromisso da secretaria, o que traz qualidade de vida e bem-estar para todos”, disse.