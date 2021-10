Prefeitura retoma agenda ambiental em outubro

A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) de Guarulhos preparou diversas atividades voltadas à conservação e à biodiversidade para todos os públicos neste mês de outubro, elaboradas pelos biólogos e educadores ambientais da pasta.

As oficinas, trilhas e palestras retornam por conta do avanço da vacinação contra covid-19 na cidade e todas as atividades serão realizadas ao ar livre, com distanciamento e uso de máscara obrigatório.

As atividades têm vagas limitadas e é necessária a inscrição prévia através dos telefones 2475-9843 ou 2482-1667. A Sema ainda reforça que algumas programações podem sofrer cancelamento devido a condições climáticas.

Programação

Dia 05/10 – Trilha Noturna

Corujas, gambás e morcegos são alguns dos animais que os participantes podem avistar durante a trilha no parque. Venha conhecer e se surpreender com a biodiversidade bem no centro da cidade.

Local: Bosque Maia – das 19h às 21h

Dias 06/13/20/27 de outubro – Oficina de Orquídeas

Técnicas básicas de plantio, cultivo, solos e vasos ideais para as espécies.

Local: Orquidário Municipal – às 9h

Dia 07/10 – Trilha dos Polinizadores

Aprenda a importância desses insetos na reprodução das plantas e conheça algumas abelhas nativas presentes no parque, como jataí, mamangava e iraí.

Local: Bosque Maia – às 9h e às 14h

Dias 13 e 27 de outubro – Oficina de Papel Semente

Venha aprender um modo criativo e sustentável para a reutilização do papel que usamos no dia a dia.

Local: Viveiro Educador Bosque Maia – às 9h

Dia 15/10 – Oficina de Horta Vertical

Como utilizar pequenos espaços para cultivar plantas que servem de alimento, usando materiais reciclados.

Local: Viveiro Educador Bosque Maia – às 9h

Dia 18/10 – Oficina de Plantio de Árvores

Tudo que você precisa saber sobre arborização e a sua importância na melhoria da qualidade de vida da população.

Local: Viveiro Educador do Bosque Maia – das 9h às 11h

Dia 24/10 – Programa Vizinhança Solidária

Criado em 2009 pela Polícia Militar (PM) de São Paulo, o programa consiste em conscientizar as pessoas de uma comunidade sobre a importância e a responsabilidade de agir ativamente em prol de sua segurança pessoal e da coletiva.

Local: Horto Florestal Reserva Biológica Burle Marx – às 9h.

25/10 – Oficina de Minhocário

Como transformar sobras de alimentos em fertilizante orgânico para suas plantas e o melhor, em sua casa.

Local: Viveiro Educador Bosque Maia – às 9h

30/10 – Trilha dos Polinizadores

Aprenda a importância desses insetos na reprodução das plantas e conheça algumas colônias de abelhas nativas presentes no parque, como jataí, mamangava e iraí.

Local: Bosque Maia – às 9h

Serviço

Bosque Maia – avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro

Horto Florestal Reserva Biológica Burle Marx – estrada Acácio Antônio Batista, s/nº, Água Azul

Orquidário Municipal – avenida Papa João XXII, s/nº, Parque Renato Maia

Viveiro Educador Bosque Maia – Final da alameda principal do bosque