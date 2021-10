Prefeitura abre 30 vagas para curso de jardinagem em parceria com o Sebrae

Uma parceria entre a Secretaria do Trabalho de Guarulhos e o Sebrae irá disponibilizar 30 vagas em um curso de jardinagem de interiores para os munícipes. As inscrições devem ser realizadas diretamente com a pasta pelos telefones 2475-9728/9726 até sexta-feira (8) ou no encerramento das vagas. Os interessados devem ter mais de 18 anos.

O objetivo do curso é preparar os participantes para planejar a composição de uma jardinagem para interiores utilizando o conceito de urban jungle, a partir da escolha do ambiente ideal e das espécies vegetais de acordo com o espaço físico disponível para sua montagem.

As aulas serão transmitidas via plataforma Microsoft Teams (link de acesso será enviado somente para quem se inscrever). A previsão de início é 20 de outubro.

A duração é de 28 horas divididas em seis dias (20, 21, 22, 25, 26 e 27), sempre das 18h30 às 22h30.