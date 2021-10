Palestra com a Sininho abre o Outubro Rosa no Hospital da Criança

O Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA), em Guarulhos administrado pelo IDGT, iniciou na sexta-feira (15), a campanha Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. A primeira atividade foi a palestra com a palhaça Sininho (Simone Poltronieri).

“Gente, duas a três vezes no mês, se toquem. Sentiu alguma coisa diferente, não fique perguntando ‘será que é?’, procure um médico, se cuide”, disse a palestrante. Ela ainda deu dicas de como identificar nódulos nos seios e falou da necessidade de fazer exames anualmente.

A palestrante também reforçou a necessidade de apoiar as mulheres que fazem tratamento contra câncer de mama. “Muitas mulheres acabam deixando os tratamentos de lado por estarem sozinhas. Precisamos apoiar e estar ao lado dessas mulheres. Os tratamentos, muitas das vezes, são agressivos e mexem com a aparência, a vaidade e o emocional da pessoa. É necessário muito amor e apoio para tornar melhores os dias dessas mulheres”, finalizou.

Diretora técnica do HMCA, a doutora Anna Karina reforçou a necessidade da campanha. “O câncer de mama é prevenível e por isso batemos na tecla de que precisamos prevenir. O Outubro Rosa é muito importante porque é a época de lembrar, época de conscientizar todas as mulheres que não fizeram essa prevenção durante o ano. É de extrema importância que passem no ginecologista e façam o check-up ginecológico, incluindo mamografia em mulheres acima de 35 anos. O câncer de mama tem cura quando diagnosticado precocemente e tratado corretamente”, concluiu.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure. A data, celebrada anualmente, tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença; proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.