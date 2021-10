Sorrindorfina distribui presentes e arrecada sorrisos no Hospital Pimentas

As crianças internadas na clínica pediátrica e UTI Neonatal do Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos administrado pelo IDGT, foram surpreendidas na manhã da última sexta-feira (15). O Projeto Sorrindorfina visitou as duas áreas da unidade, distribuiu presentes (bonecas, carrinhos, lápis de cor e livros de colorir) e interagiu com enfermeiros, mães e pais. A ação fez parte da Semana da Criança.

“Eu vejo carinho nos olhares das mães, como se eles não esperassem ganhar algo, sabe?! Algumas mães não possuem condições de arcar com um brinquedo para os filhos no Dia das Crianças, então nos recebem com muita esperança”, disse Josiane Pita (Doutora Florisbela), uma das voluntárias do grupo.

Valdilene de Araújo, mãe da paciente Alice, de 03 anos, ficou surpresa ao ver os palhaços. “Eu só tinha visto algo parecido na TV. Não imaginei vê-los aqui, brincando com minha filha. Gostei muito. A forma que eles se entregam é evidente. Eles estão aqui por amar de verdade o que fazem, é um capricho enorme com as roupas, maquiagem, brinquedos. Minha filha estava quieta, mas depois do presente e das brincadeiras está sorrindo, interagindo, está muito mais animada. Não sou médica, mas creio que a visita deles traz uma melhora no quadro dos pacientes. Tudo é lindo. Eu acho essa ação maravilhosa”, enfatizou.

O sentimento de felicidade foi o mais comentado na visita. Bianca Pita (doutora Jujubinha), filha de Josiane, expressou o que sentiu ao participar da ação. “Os sorrisos dessas crianças valem demais. A forma que fomos recebidos por todos foi maravilhosa”, contou.

Idealizador do projeto, Arnaldo José Pires Barbosa (Dr. Nanal), agradeceu o carinho e o reconhecimento. “Ser bem notado pelo trabalho que fazemos é bom demais. É um sentimento que não tem preço”.