Outubro Rosa: doação de cabelo é incentivada pelo Hospital Pimentas

A perda do cabelo é um dos possíveis efeitos colaterais para a mulher que está tratando o câncer de mama. De olho nesta questão, o Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB), em Guarulhos, administrado pelo IDGT, promoveu na quinta-feira, 21, em pareceria com a cabeleireira Janah Reis, a campanha “Previna Para Viver, Lute para Vencer”. O objetivo foi incentivar a doação de cabelos para pacientes que estão em tratamento de quimioterapia. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa.

Liliane Medeiros, enfermeira coordenadora do ambulatório da unidade, ressaltou a importância da doação. “É essencial que todos se conscientizem e que participem. Nós mulheres sabemos que o cabelo é algo primordial para a autoestima, então nada mais justo que ajudar quem precisa”, afirmou. As doações serão entregues ao Hospital do Câncer de São Paulo e usadas para a confecção de perucas para crianças e mulheres que tiveram a doença.

“Realizo trabalhos sociais em orfanatos e hospitais há mais de 12 anos. Meu coração ferve por isso. Gosto da sensação quando ajudo alguém. A ação do hospital foi sensacional. Todo capricho, atenção e força de vontade que as meninas tiveram foi incrível”, disse Janah Reis.

Técnica em enfermagem do HMCA, Natália Tanan explicou o motivo que a fez doar. “Essa é a segunda vez que doo cabelo. O sentimento de gratidão é o mesmo. Me sinto muito bem com isso. É gratificante demais poder ajudar”, finalizou.