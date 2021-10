Abertura da 5ª Semana Lixo Zero aborda ampliação da coleta seletiva

A expansão da coleta seletiva em Guarulhos foi assunto da palestra de abertura da 5ª Semana Lixo Zero Guarulhos, nesta sexta-feira (22), no auditório do Centro Universitário Eniac, com transmissão simultânea pela internet. O evento segue até o próximo dia 31, com mais de 70 atividades em diversos pontos da cidade.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, introduziu o tema falando aos presentes sobre a importância e a evolução do serviço de coleta seletiva porta a porta em Guarulhos. “Implantada em junho deste ano, a coleta seletiva porta a porta já atende 30% dos bairros da cidade por onde os caminhões passam semanalmente. Estamos trabalhando para ampliar o serviço para todos os bairros de Guarulhos até junho de 2022. Paralelamente a isso, precisamos de todo o apoio dos diversos setores da sociedade para conscientizar a população de que, além do impacto ambiental, a destinação correta de resíduos recicláveis impacta diretamente a vida de centenas de pessoas gerando emprego e renda para sustento de muitas famílias”.

Outras ações

O encontro seguiu durante a manhã com apresentação do trabalho realizado pela Prefeitura, através das três centrais municipais de triagem em parceria com as sete cooperativas de reciclagem existentes na cidade, com o servidor Josué da Silva Souza, do Departamento de Limpeza Urbana (Delurb), da Secretaria de Serviços Públicos (SSP).

A programação apresentou mais palestras “Cigarro: impactos nocivos na saúde e no meio ambiente”, com Marcos Robles Poiato, empreendedor socioambiental, idealizador e sócio proprietário da Poiato Recicla, primeira recicladora de resíduos de cigarro do mundo, dra. Sandra Marques, coordenação estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, com mediação de Jaqueline Gomes, engenheira ambiental na Trial e diretora de conteúdo do Portal Sustentabilidade; “Horta 4.0”, com o professor doutor José Eduardo Salgueiro de Lima e o professor doutor José Humberto Tambor; e “A origem do consumo aos dias atuais”, com Tiago Giannini Mayer e Alexandre Garrido Augusto.

Também participaram da abertura da 5ª. Semana Lixo Zero Guarulhos “Guarulhos tem Coleta Seletiva”, Paulo Guérios, reitor do Eniac, Roseli Barbosa, presidente da ONG Espaço Urbano, secretário-adjunto de Serviços Públicos, Paulo Sérgio Rodrigues Alves, Celi Pereira, consultora e embaixadora do Instituto Lixo Zero Guarulhos e técnicos da divisão técnica de coleta seletiva da Prefeitura de Guarulhos

Para conferir a programa completa da 5ª. Semana Lixo Zero Guarulhos, acesse: http://lixozero.guarulhos.sp.gov.br/