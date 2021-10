Rodovia Ayrton Senna tem a 1ª passarela falante para conscientização dos pedestres

As estatísticas não mentem, boa parte dos atropelamentos acontecem, em média, a 500 metros de uma passarela e, infelizmente, numa rodovia de alta velocidade, quase sempre alta é um acidente fatal. Para estimular o uso da passarela localizada no km 16 da rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, e aumentar a sensação de segurança dos pedestres, a Ecopistas instalou um sistema de áudio com mensagem educativa e câmeras dedicadas que garantem o monitoramento, 24 horas, de dentro do Centro de Controle Operacional da concessionária, onde o Policiamento Rodoviário também possui acesso direto às imagens.

“Queremos que as pessoas se sintam mais confortáveis para usar a passarela, pois é a única forma segura de atravessar a rodovia. Por vezes, até para economizar alguns minutos, muitos se arriscam indo pela rodovia”, explica o coordenador de Tráfego da Ecopistas, Roberto Kimura.

O projeto já está em funcionamento desde o dia 20 de setembro, quando foi realizada a ação Café na Passarela com o intuito de informar os pedestres sobre a novidade e entregar folhetos, lanches e orientar sobre os riscos da travessia fora da passarela.

“Além das câmeras, temos um sistema de áudio que toca mensagens educativas com o objetivo de conscientizar as pessoas do entorno. Esse equipamento também permite a comunicação direta de um operador do CCO com a passarela, caso seja necessária alguma intervenção. Esperamos, assim, alertar os moradores da região e, com isso, diminuir o número de atropelamentos”, conclui Roberto Kimura.

Apenas neste ano, de janeiro a setembro, a Ecopistas registrou 29 atropelamentos, sendo 14 deles no trecho entre São Paulo e Guarulhos, onde é registrado um tráfego mais intenso de veículos.

Imagem: Divulgação/Ecopistas