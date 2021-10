Prefeitura promove atividades sobre prevenção ao câncer de mama

As diversas ações da Subsecretaria de Políticas para Mulheres (SPM), como parte das ações da Prefeitura em relação ao Outubro Rosa, mês dedicado ao combate ao câncer de mama, atingiram cerca de 400 mulheres durante todo o mês. Foram duas palestras, duas rodas de conversa, uma ação social e uma caminhada que reuniram moradoras de toda a cidade em busca de mais informações sobre o tema.

“Ver essas mulheres procurando entender sobre a doença e aprendendo a realizar o autoexame é muito bom. A busca muitas vezes começa em casa, procurando alguma irregularidade na mama ou algo do tipo. Por isso, é muito importante que as mulheres saibam o que e como procurar”, afirmou a subsecretária da SPM, Verinha Souza.

As palestras realizadas em parceria com a Secretaria de Saúde foram ministradas pelo médico mastologista Cláudio Lourenço da Silva, a pediatra Silvia Lofredo Moscate e a enfermeira Rosymari Melo Alves, no CEU Pimentas e no Adamastor Centro e levaram às presentes informações sobre o autoexame e também sobre o tratamento e o pós-tratamento em caso de descoberta do câncer de mama.

Já a caminhada em prol da saúde da mulher e contra a violência de gênero, que aconteceu no Bosque Maia no último dia 23, reuniu cerca de 200 mulheres que foram acompanhadas durante todo o percurso pelas equipes de profissionais de educação física da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura.