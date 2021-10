HOJE TV: ‘O escotismo faz a criança aprender a ser autossuficiente’

O HOJE TV desta quinta-feira (28), comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, contou com a participação do presidente da organização escoteira Sempre Alerta Brasil, Vicente Vasconcellos. Ele explicou a origem do escotismo e a maneira como cidadãos são formados por ele.

“O escotismo foi iniciado em 1907 na Inglaterra. No Brasil chegou por intermédio dos militares de Minas Gerais, que trouxeram um uniforme de escoteiro diretamente da Inglaterra em 1910”, completou Vasconcellos.

Segundo Vasconcellos, o Grupo Escoteiro Guaru é o mais antigo do município, em atividade há 36 anos. “Hoje nós temos seis grupos de escoteiros na cidade, com cerca de 900 famílias. No grupo, cada participante é considerado uma família”, disse.

O presidente explicou que o escotismo trabalha em duas áreas: a técnica na qual o jovem aprende a acampar, a ser autossuficiente; e a outra é sobre o desenvolvimento pessoal, para que ele assuma suas próprias potencialidades nas áreas sociais, físicas, afetivas e intelectuais, formando assim o seu próprio caráter enquanto jovem.

“O escotismo faz a criança aprender a ser autossuficiente. Todos os nossos jogos são cooperativos e não competitivos, então a criança aprende a viver em equipe e também que o homem tem que ter respeito pela pátria, pela família e pela sua religião”, ressaltou.

De acordo com ele, até hoje o escotismo forma bons cidadãos. “Ótimos exemplos disso são José de Alencar e Mário Covas. O prefeito Guti também foi escoteiro”, ressaltou.

