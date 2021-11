Oficina ensina a transformar papel usado em cartões com sementes

Estão abertas as inscrições para a próxima edição da oficina Papel Semente, que será realizada na próxima terça-feira (16) no Viveiro Educador do Bosque Maia. Inscrições antecipadas podem ser feitas por telefone (2482-1667 /2475-9843) ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. A participação é livre e gratuita.

No encontro, educadores ambientais vão ensinar como reaproveitar diversos tipos de papel utilizados diariamente, como sulfite e folhas de caderno, para transformá-los em cartões que podem ser presenteados no Natal e também em outras ocasiões, conforme a imaginação mandar. Durante o processo artesanal são acrescentadas sementes na mistura com papel picado, o que possibilita o plantio do cartão após o uso.

A oficina tem duração de cerca de uma hora. Não é necessário levar material. Os encontros são ao ar livre e as turmas têm no máximo dez pessoas. O uso de máscara e o distanciamento são obrigatórios. O Viveiro Educador fica no final da alameda principal do Bosque Maia.