Reajuste dos Metalúrgicos será de 11,08%

O reajuste salarial dos Metalúrgicos ligados à Força Sindical, em São Paulo, será de 11,08%. Esse foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no acumulado de 12 meses, divulgado nesta quarta (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O acordo foi firmado com o grupo patronal Sindipeças e beneficia mais de 50% da categoria em Guarulhos, Arujá, Santa Isabel e Mairiporã.

Segundo o economista Rodolfo Viana, responsável pela subseção do Dieese no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, até setembro, 49,4% dos acordos salariais não haviam garantido sequer a inflação. “Na conjuntura que o País atravessa, com inflação alta e negociações salariais muito difíceis, foi fundamental a categoria metalúrgica fechar acordo que repõe as perdas com a inflação”, disse.

“Esse foi o primeiro acordo assinado em nossa Campanha Salarial. Além do reajuste salarial, conseguimos Abono de 26% e renovação da Convenção Coletiva de Trabalho”, afirmou o presidente do sindicato, Josinaldo José de Barros.

