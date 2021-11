HOJE TV: Vidal explica a importância da OAB no pedido de impeachment de Dilma Rousseff

O HOJE TV desta quarta-feira (10) tratou com Abner Vidal, advogado e candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – subseção Guarulhos, de um assunto que muitas pessoas ainda preferem não aprofundar a busca com informações no tema: a importância da ordem diante da sociedade.

“A OAB de fato é uma instituição cidadã, está lá no nosso estatuto que antes de fazer a defesa do advogado, ela tem a função institucional de defesa da democracia e do estado democrático de direito”, explicou o advogado.

Vidal comentou sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). “A OAB agiu, tanto a municipal quanto a federal. Inclusive a federal foi uma das peticionantes do pedido de impeachment, assinando o mesmo, o que contribuiu para o afastamento da ex-presidente. Não estou aqui fazendo juízo de valor, estou apenas falando da atuação da OAB naquele momento”, ressaltou ele.

“A importância da OAB para a sociedade é muito grande na defesa do estado democrático de direito e a ordem tem uma força muito grande com algumas legitimidades previstas em leis que tangem o acionamento dos poderes Executivo, Legislativo e até mesmo no Judiciário”, finalizou Vidal.

