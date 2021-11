Alunos da rede municipal de ensino participam de pré-fóruns sobre direitos humanos

Entre os dias 8 e 12 de novembro os CEUs de Guarulhos e o Adamastor Centro recebem os educandos das 150 escolas da rede municipal para participar do Pré-Fórum Infantil, uma iniciativa das secretarias de Educação e Direitos Humanos que surgiu da necessidade de dar uma oportunidade às crianças da vivência democrática participativa e deliberativa em espaços públicos de debate.

Cada escola encaminhará dois representantes para os locais e, ao final desta semana, serão eleitos três representantes de cada pré-fórum para participar do Fórum de Direitos Humanos no dia 10 de dezembro. Já os estudantes da EJA vão direto para o fórum por livre escolha e/ou participação, sem eleição. De acordo com Thatiane Coutinho, coordenadora de Programas Educacionais do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (Doep), os Pré-Fóruns Infantis são fruto do engajamento das escolas da rede no trabalho com o tema dos direitos humanos ao longo do semestre.

“São momentos em que as crianças podem socializar seus saberes e trocar experiências relativas à discussão, apresentando suas propostas e percepções sobre como é ser criança em Guarulhos e de que forma podemos melhorar a nossa vida. A expectativa é legitimar mais esse espaço de reconhecimento da infância em todas as suas potencialidades, inclusive na participação social, possibilitando que sejam ouvidas e acolhidas em suas necessidades”, comentou Thatiane.

O aluno surdo da EPG Crispiniano Soares Daniel Alves, de nove anos, ficou encantado em conhecer um pouco da história da cidade e falar sobre sua construção. Para a mãe do educando, Valéria Rebouças, foi uma oportunidade ímpar ver seu filho fazendo parte desse processo de aprendizagem. “A gente fica feliz porque ele está tendo a chance de lutar pelos seus direitos hoje e lá na frente”, disse.