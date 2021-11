HOJE TV: Lapetina explica como a Associação dos Empresários chegou até a região de Cumbica

O HOJE TV desta quinta-feira (18) contou com a participação de José Roberto Lapetina, que é advogado, empresário e fundador da Associação dos Empresários de Cumbica (Asec). Entrevistado por Maurício Siqueira, Lapetina explicou como foi criada a Asec.

A história da entidade foi iniciada quando um grupo de empresários da Cidade Satélite Industrial de Cumbica solicitou a atenção do então prefeito, Oswaldo de Carlos para a região, que administrou o município entre os anos de 1983 e 1988. Faleceu em setembro de 2010 aos 83 anos de idade.

“Nós fomos conversar com o prefeito sobre uma possível manutenção na região e ele falou: ‘Não, Cumbica pertence ao Bonsucesso, não pertence a Guarulhos, com todo respeito’. Nós não tínhamos o reconhecimento de nenhum dos órgãos e por isso eu fui diretamente falar com o de Carlos”, explicou Lapetina.

Segundo ele, a associação foi fundada há quase 35 anos, com a intenção de poder discutir como fariam reinvindicações aos que geravam impostos e empregos na época. “O problema que deu origem a criação da Asec foi porque São Paulo tinha proibições de instalação de empresas por questões de segurança e higiene. Diversos órgãos governamentais pressionavam as empresas que já estavam instaladas há muito tempo”, completou o empresário.

De acordo com Lapetina, a pressão vinha de todos os órgãos e as empresas se viram obrigadas a saírem de São Paulo, pois a mesma havia se tornado uma área de risco. “Muitas foram para Alphaville, mas lá é um setor muito caro. Então, o lugar que estava disponível e que atendia todas as regiões em função das rodovias instaladas, como a Fernão Dias e a Presidente Dutra, era Cumbica. Com isso, nós viemos para cá e começamos a construção da indústria, mesmo com uma série de problemas”, ressaltou Lapetina.

