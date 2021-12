Guarulhos ganhará novo Cemeg na área central para facilitar a vida da população

A cidade de Guarulhos irá ganhar um novo Cemeg (Centro de Especialidades Médicas) que irá substituir o antigo prédio da Vila Augusta, que hoje opera na rua Dona Antônia, 987. A nova unidade da Prefeitura fica localizada na avenida Salgado Filho, 1.148, Centro. A mudança visa a aprimorar o atendimento, com uma melhor localização, além de proporcionar mais espaço para pacientes e funcionários. A inauguração está prevista para 8 de dezembro, data do aniversário da cidade.

O novo Cemeg terá 1,7 mil m² em um prédio recém-construído. O local possui sete pavimentos e mais dois subsolos de estacionamento, com dois elevadores para o acesso aos andares.

No local as equipes realizam atualmente as adequações do imóvel, como pisos, sistema elétrico e hidráulico, instalação de drywall (paredes de gesso) para a criação das salas, consultórios e demais ambientes, bem como todo o sistema de telefonia e rede de internet. O imóvel possui fácil acesso para toda a população.

“A nova unidade do Cemeg é mais um passo no sentido de aprimorar o atendimento da saúde pública em Guarulhos. Vai atingir uma diversidade maior de pessoas e facilitar o acesso à rede de exames. Esse é mais um presente que damos à cidade no dia do seu aniversário”, comentou o prefeito Guti.

Estrutura

A unidade médica terá à disposição dos pacientes duas salas de pequenas cirurgias, uma de observação (com dois leitos), uma de curativo para quatro atendimentos ao mesmo tempo, uma de acupuntura para dois atendimentos, uma de audiometria, quatro ultrassons, dois aparelhos de eletrocardiograma, um ginecologista, um proctologista, dois otorrinos, um dermatologista, dois neurologistas, um oftalmologista, um profissional de psicologia, um de assistência social, um pneumologista e mais 16 consultórios clínicos, somando ao todo 41 consultórios à disposição do público.

No lugar da farmácia, em uma área com 15 metros quadrados, será instalado um moderno aparelho de raios X digital. A recepção da unidade terá uma área para 52 pessoas. Em todos os andares haverá banheiro para pessoas portadoras de necessidades especiais. Os arquivos de prontuários terão mais de 60 estantes, almoxarifado em cada andar do prédio, sala de expurgo, sala de esterilização, supervisão, sala da enfermagem, da equipe de limpeza, diagnóstico de medicina laboratorial em todos os andares, salas de reunião e descanso, vestiários, refeitório e terraço para a convivência dos funcionários.