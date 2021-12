Gatinho reabilitado pela Proteção Animal conquista nova família

Encontrar animais machucados após maus-tratos e acidentes infelizmente faz parte da rotina das equipes do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos. Porém, há cerca de quatro meses, um caso se destacou entre os demais pela gravidade da situação. Após chamado anônimo, uma equipe da Prefeitura chegou a uma praça no Jardim Tranquilidade onde encontrou um gato adulto em péssimo estado, com lesões no crânio e nos olhos.

Levado à sede do DPAN, em Bonsucesso, onde passou a ser chamado de Pantharo, o felino de pelagem cinza e aproximadamente dois anos de idade recebeu cuidados e passou por meses de reabilitação até poder entrar na longa fila de adoção do departamento. Geralmente, animais adultos demoram mais até ser adotados, mas Pantharo mostrou que a sorte pode virar. No último sábado (26), durante evento de adoção no Rotary Club Jardim Ana Maria, o pet caiu nas graças de Sandor Francisco, morador do Jardim Santa Cecília. “Fiquei comovido com a história da vida dele e agora nunca mais passará fome ou sofrerá maus-tratos”, disse Francisco.

Assim como para o gatinho reabilitado, o evento no Rotary também teve final feliz para outros cincos animaizinhos que de lá saíram direto para suas novas casas, dentre eles a cadela Laura, que despertou “amor à primeira vista” na família de Enoque Miguel, morador do Jardim Paraíso.

A adoção é o momento mais esperado pelos animais e também por toda a equipe do DPAN. “Um dos principais focos do nosso trabalho é promover a adoção responsável dos animais que acolhemos, mas algumas adoções são ainda mais especiais. Ajudar um animal abandonado e encontrado em estado crítico a se recuperar e conseguir uma família amorosa é algo indescritível”, afirma Juliana Kopczynski, diretora do departamento.

Quem também deseja completar a família ou ter um companheiro cão ou gato não precisa esperar pelo próximo evento. De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, é possível adotar um pet na sede do DPAN, que fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso. É necessário ser maior de 18 anos, apresentar comprovante de endereço e documento com foto.

Acesse dpan.guarulhos.sp.gov.br e conheça os pets à espera de adoção.