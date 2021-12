HOJE TV: ‘Direito constitucional deveria ser uma matéria ensinada nas escolas’

Com a apresentação do jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quarta-feira (1º) contou com a participação de Victor Pegoraro, professor de Direito Constitucional da Universidade de Guarulhos (UNG), explicou sobre a importância da disciplina nas salas de aula.

“Direito constitucional deveria ser uma matéria aplicada nas escolas, pois trata dos nossos direitos enquanto cidadãos. Essa confusão que temos hoje é por essa falta de aprofundamento nessa matéria em nossa sociedade”, disse Pegoraro.

Ele citou como exemplo as ações realizadas no Supremo Tribunal Federal (STF) que são motivo de questionamentos. “Tudo o que acontece é noticiado e o aluno vai perguntar para quem? Para o professor dentro da sala de aula”, disse ele. “Quando ocorrem situações, como as mais variadas, partindo da nossa Suprema Corte e não são amparadas por um fundamento jurídico, uma técnica ou uma ciência jurídica, é difícil de explicar”, completou o professor.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h e pode ser acessado no Facebook (guarulhoshoje), YouTube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.