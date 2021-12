Fim de semana terá tempo firme e temperaturas altas em Guarulhos

A cidade seguirá amanhecendo com muita nebulosidade neste fim de semana e a previsão é que continue assim, com muitas nuvens e períodos de sol. De acordo com o Climatempo, a temperatura fica amena com mínima de 14°C e máxima de 31°C.

Para este fim de semana há expectativa de algumas pancadas isoladas de chuva na cidade. A mesma até pode vir com raios, de forma pontual, porém não há previsão para volumes muito elevados.

Veja a previsão do tempo para o fim de semana de acordo com o Climatempo:

Sábado (4): Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens. Máxima de 28ºC e mínima de 14ºC.

Domingo (5): Dia de sol com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrem pancadas de chuva. Máxima de 31ºC e mínima de 15ºC.