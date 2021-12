UBS Vila Fátima e Ponte Alta estarão abertas neste sábado para atender a população

Neste sábado (4) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima e Ponte Alta estarão em funcionamento das 8h às 16h para prestar atendimento à população. Entre os serviços oferecidos pela Prefeitura de Guarulhos pelo programa Saúde Agora estão consultas médicas e exames de Papanicolau por agendamento prévio. Já para serviços como vacinação de rotina ou administração de doses contra a covid-19, além da realização de testes rápidos, não há necessidade de agendamento.

No último sábado (27), com o funcionamento de oito UBS, foram realizadas 438 consultas médicas, 241 de enfermagem, 112 coletas de exames de Papanicolau, bem como 171 testes rápidos para a detecção do HIV, 154 para diagnóstico da sífilis e 169 para hepatite C.

Além disso, 310 pessoas foram atendidas nas farmácias e 600 medicamentos foram dispensados. Ao todo foram aplicadas 27 primeiras doses da vacina contra a covid-19, 275 segundas doses e 119 doses de reforço. Das vacinas de rotina foram administradas 121 doses. As equipes das UBS também realizaram a busca ativa de 796 faltosos da segunda dose e de 322 sintomáticos respiratórios.