Prefeitura promove ação de cidadania no Dia dos Direitos Humanos no Cras Santos Dumont

A Prefeitura de Guarulhos promoveu no último sábado (4) uma ação de cidadania no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Santos Dumont em referência ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, instituído pela ONU e comemorado na sexta-feira (10). Em parceria com a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad) e a Embelleze, a iniciativa disponibilizou cerca de 500 atendimentos socioassistenciais com o objetivo de ampliar o acesso da população em situação de vulnerabilidade a meios de garantir seus direitos.

Entre os serviços oferecidos estavam inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), solicitações de Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia Elétrica, segunda via de certidões, agendamentos no Poupatempo, atendimento jurídico, corte de cabelos e como fazer tranças.

Além disso, o espaço do equipamento da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social foi adequado para o atendimento, o que garantiu também entretenimento às crianças enquanto os adultos aguardavam sua vez. Foi disponibilizado ainda um cenário natalino para fotos e lanches foram oferecidos.