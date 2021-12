Shopping Bonsucesso recebe Feira Garden de Natal a partir de sábado

Para deixar o Natal ainda mais florido e encantador, o Shopping Bonsucesso recebe, dos dias 18 a 23 de dezembro das 10h às 23h no corredor do Fácil Bonsucesso, mais uma edição da Feira Garden. Desta vez, o evento contará com opções de pinheiros natalinos e Poinsétias (bico de papagaio vermelho, uma flor típica do Natal) além das demais flores, folhagens, terrários e demais acessórios para jardinagem.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h, segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como distanciamento social de 2 metros entre os visitantes e atendimento com limite de pessoas por loja.

Shopping Bonsucesso

Endereço: Estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5308 – Jardim Albertina, Guarulhos – SP

Horário de funcionamento de final do ano:

17, 18, 20, 21, 22 e 23 de dezembro: 9h às 23h;

19 de dezembro (domingo): 9h às 22h;

24 e 31 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro e 01 de janeiro de 2022: lojas fechadas | lazer e alimentação: abertura facultativa;

26 de dezembro (domingo): 14h às 20h;

27, 28, 29 e 30 de dezembro: horário de funcionamento normal – 10 às 22h.