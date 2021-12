Governo de SP libera R$ 18 mi para Instituto da Saúde da Mulher em Guarulhos

O Governador em Exercício Rodrigo Garcia liberou, nesta terça-feira (21), R$ 18 milhões para a conclusão das obras no Instituto da Saúde da Mulher em Guarulhos. Com o novo aporte, o investimento total do Governo do Estado de São Paulo na unidade chegará a aproximadamente R$ 30 milhões, somando recursos destinados entre 2010 e 2015.

O novo recurso vai permitir a retomada e finalização da obra e será repassado mediante execução. O Instituto da Saúde da Mulher de Guarulhos será referência para o Alto Tietê e oferecerá atendimento ginecológico hospitalar, ambulatorial e cirúrgico às pacientes da região, e também contará com ambulatório para atendimento à mulher vítima de violência.

O hospital contará com 21 leitos de internação, 23 leitos de enfermaria e seis leitos Hospital Dia. A estrutura de quatro pavimentos terá profissionais em especialidades como Cirurgia Ginecológica, Mastologia, Ginecologia Endócrino/Climatério, Uroginecologia e Planejamento Familiar.

A perspectiva é a que a unidade oferte 3,6 mil consultas, 10 mil exames e 403 cirurgias mensais às moradoras dos municípios de Guarulhos, Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.