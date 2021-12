HOJE TV: ‘Famílias e amigos se reunirem no Natal parece que é mais raro hoje em dia’, afirma padre

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta terça-feira (21) contou com a participação do padre Luiz Carlos Kalef, que explicou sobre sentido do Natal para algumas famílias atualmente.

Kalef começou explicando o que ele acha que mudou em relação ao sentido do Natal atualmente. “O costume das famílias e amigos se reunirem no Natal parece que é mais raro hoje em dia. E não só por isso, mas também pela violência nas cidades. Atualmente é muito difícil um grupo se reunir livremente, sem correr riscos. Por isso o povo se fecha para comemorar”, disse ele.

A ‘Missa do Galo’ é como se conhece uma importante tradição da Igreja Católica: a missa que é realizada à meia-noite na véspera de Natal. Ela faz parte das celebrações existentes no catolicismo a respeito da data de nascimento de Cristo, que, segundo a tradição cristã católica, ocorreu em 25 de dezembro.

“Para você ver que interessante, a própria Missa do Galo no meu tempo de coroinha, era celebrada sempre à meia noite do dia 24. Minha mãe sempre me levava junto com os meus irmãos, chegávamos duas horas antes do início da missa para conseguir pegar lugar para sentarmos e claro, pegávamos o primeiro banco”, acrescentou o padre.

