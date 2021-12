HOJE TV: ‘A partir do momento em que se pudesse haver a reforma protestante todo mundo poderia ser papa’, afirma pastor

Apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quarta-feira (22) contou com a participação de Altamir de Assis Souza, que é pastor e comentou sobre o movimento protestante que deu origem à religião evangélica.

O movimento protestante surgiu na tentativa de reformar a Igreja Católica, iniciada pelo monge agostiniano Martinho Lutero, no século XVI. Os motivos para esse rompimento incluíram principalmente as práticas ilegítimas da Igreja, além da divergência em relação a outros princípios católicos, como a adoração de imagens, o celibato, as missas em latim, a autoridade do papa, entre outros.

“Quando Martinho Lutero fez a reforma protestante, uma das coisas que ele dizia a respeito e em tom de crítica foi o seguinte: A partir do momento em que se pudesse haver a reforma protestante todo mundo poderia ser papa. Eu acredito que essa é a dificuldade que nós enfrentamos nos dias de hoje”, ressaltou o pastor.

Souza explicou que no Brasil, essa vertente cristã foi trazida pelos holandeses, entre os anos de 1624 e 1625 e foi propagada principalmente entre os índios. “Em especial aqui no Brasil, nós encontramos uma infinidade de pessoas que desenvolvem tal postura e tal cargo pastoral, porém sem exercer as características e sem ao menos estudar para ser pastor”, finalizou ele.

