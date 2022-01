Clássico guarulhense na Copa SP de Futebol Júnior incentiva adoção de cães e gatos

Nesta terça-feira (4) Flamengo e AD Guarulhos (SP) jogam às 13h pelo grupo 26 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além de ser o mais relevante clássico guarulhense, o duelo também promoverá ação para a adoção de cães e gatos a partir das 11h30 na área externa do estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade, local da partida.

A iniciativa é uma parceria entre o a Prefeitura de Guarulhos e a Associação Atlética Flamengo. “Contamos com todos os guarulhenses. Nossa expectativa é que venham com o coração transbordando de amor. Acredito que essa geração do bem do esporte fará a diferença”, comentou Juliana Kopczynski, diretora do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos.

Após o dérbi da cidade, Avaí (SC) e Santana (AP) se enfrentam às 15h15. Para assistir aos jogos do Grupo 26 os torcedores devem apresentar comprovante de vacinação com duas doses da vacina contra a covid-19 ou a dose única. Para pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal é necessária a apresentação de teste negativo de PCR. Os jogos têm entrada gratuita.

Na sexta-feira (7) o Flamengo volta ao campo para enfrentar o Santana às 13h. Às 15h15 é a vez do Avaí encarar o AD Guarulhos. Já na segunda-feira (10) Santana e AD Guarulhos dividem o gramado às 13h, enquanto que às 15h15 Flamengo e Avaí disputam a partida final da primeira fase.

Todos os jogos do Grupo 26 serão transmitidos pelos canais Eleven Sports e Paulistão Play. Para saber mais sobre as demais partidas desta temporada acesse https://futebolpaulista.com.br/Home/.