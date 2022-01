Ação na via Dutra conscientiza motociclistas sobre o ponto cego de carretas e caminhões

Com objetivo de orientar os motociclistas que transitam pela rodovia Presidente Dutra, a CCR NovaDutra e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizam nesta quarta-feira (26), ação de conscientização sobre direção segura no km 230 da pista sentido São Paulo, na base operacional da concessionária, no bairro de Vila Maria, na capital paulista. A ação, que faz parte do programa ‘Rodovida’ da PRF, acontece das 9h às 13h.

Ponto cego

Entre as ações programadas pela concessionária para o evento, está a conscientização sobre o ponto cego, principalmente de carretas e caminhões. Colaboradores da CCR NovaDutra e do policiamento rodoviário federal irão demonstrar aos motociclistas as áreas de ponto cego dos veículos, a partir de exemplos teóricos e práticos. “Iremos estacionar um guincho pesado da concessionária e sinalizar ao redor dele os pontos cegos do veículo, convidamos os motociclistas participantes a interagir com a sinalização, a partir do ponto de vista do condutor do caminhão e do próprio motociclista”, explica Diêgo Dutra, coordenador de tráfego da CCR NovaDutra.

Haverá também a distribuição de antena corta linha e de folheto reforçando as dicas de segurança e a importância de realizar a manutenção preventiva da motocicleta. A Polícia Rodoviária Federal fará uma palestra com os participantes. Com mais motos circulando por ruas e rodovias, aumenta os riscos de acidentes envolvendo os motociclistas. Do total de acidentes registrados nos 402 quilômetros da via Dutra em 2021, 18% envolveram motociclistas.

Dicas de segurança:

• Revise a sua moto antes de iniciar a viagem;

• Evite o corredor, ande sempre no meio da faixa de rolamento;

• Deixe o farol ligado mesmo durante o dia;

• Redobre a atenção em caso de chuva ou neblina;

• Use sempre capacete e equipamento de segurança;

• Não pegue vácuo em outros veículos;

• Use antena ‘corta-pipa’, equipamento de proteção que pode prevenir acidentes com cerol ou linhas cortantes;

• Evite manter-se no ponto cego: é importante ver e ser visto.

Rodovida

Até o dia 6 de março o programa Rodovida da Polícia Rodoviária Federal vai priorizar as ações simultâneas com demais instituições envolvidas, com foco na prevenção de acidentes, incrementando o enfrentamento à embriaguez ao volante, controle da velocidade, ultrapassagens proibidas, uso do cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças, uso de telefone celular e fiscalização de motocicletas.

Durante o período da operação, serão desencadeadas atividades de educação para o trânsito, com a veiculação de informações referentes a dicas de segurança de trânsito para os motoristas fiscalizados.

Serviço:

Quando: dia 26/01/2022;

Local: km 230 da pista sentido São Paulo, em São Paulo;

Horário: das 9h às 13h