Secretário de Saúde do Estado acolhe demandas do Condemat

O secretário de Estado de Saúde, Jean Gorinchteyn, participou na manhã de hoje (25) de reunião do Conselho de Prefeitos do Condemat – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, com a presença da Câmara Técnica de Saúde, em Guarulhos. Durante o encontro, o secretário acolheu as demandas prioritárias da saúde regional e se comprometeu a estudar os pedidos em conjunto com a equipe técnica.

Além de reforçar os pedidos de apoio no enfrentamento da pandemia, incluindo mais leitos hospitalares, os prefeitos e técnicos solicitaram a reavaliação da oferta de procedimentos de Traumatologia e Ortopedia, o aumento dos serviços de Hemodiálise e a ampliação das consultas e exames em diversas especialidades.

“Muitos destes gargalos enfrentados na saúde vêm do período anterior à pandemia e agora estão ainda mais latentes. São demandas que requerem atenção do Estado, pois têm gerado grandes dificuldades para gestores municipais”, ressaltou o presidente do Condemat e prefeito de Guarulhos, Guti.

O funcionamento do Hospital das Clínicas de Suzano de portas abertas para a população no primeiro semestre deste ano e a ampliação dos serviços e atendimentos no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos também foram temas tratados.

O secretário Jean Gorinchteyn ouviu a solicitação dos prefeitos e solicitou um detalhamento das demandas de cada município para dar encaminhamento com a equipe técnica. “É muito importante estar com os prefeitos acolhendo as demandas da região para que possamos buscar soluções e melhorar a saúde ofertada à população. Queremos uma saúde regionalizada, onde o indivíduo consiga ser atendido sem sair da região e estamos trabalhando em conjunto para isso”, disse.

O secretário também destacou que, neste momento, a prioridade está no monitoramento dos dados da pandemia. “Teremos nas próximas semanas uma elevação no número de casos de covid-19. Estamos monitorando esta situação em conjunto com o Comitê Científico para adotarmos as medidas necessárias para conter o avanço da doença”, disse.

O aumento nos números da pandemia na região também foi destacado pelo presidente Guti. “Nossa região tem registrado uma alta nos índices de novos casos de covid-19 e de internações, por isso precisamos de uma retaguarda do Estado na abertura de novos leitos em hospitais que são estratégicos e fazem o atendimento de toda a região, para que possamos atender essa demanda”.

Com relação a esta solicitação, o secretário se comprometeu a avaliar com a equipe técnica a abertura de parte dos leitos já pactuados nos hospitais de gestão estadual da região que vêm registrando altas taxas de ocupação.

O deputado estadual Jorge Wilson acompanhou a reunião e reforçou o compromisso com a saúde do Alto Tietê.

“Mais uma vez me coloco à disposição dos prefeitos do Condemat para buscar o atendimento às principais demandas da região. A área da Saúde é questão prioritária e eu estou caminhando junto aos municípios nesta luta por melhorias”, declarou.

Também participaram da reunião os prefeitos Luís Camargo (Arujá), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Vanderlon Gomes (Salesópolis) e Rodrigo Ashiuchi (Suzano); os vice-prefeitos Jesus Roque (Guarulhos), Priscila Yamagami (Mogi das Cruzes), Geraldo Oliveira (Poá) e Teresinha Pedroso (Santa Isabel) e secretários e técnicos de saúde da região.