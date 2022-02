Compra antecipada de bilhetes digitais de Metrô e CPTM por WhatsApp cresce em São Paulo

Passageiros do Metrô e da CPTM podem comprar de forma fácil e rápida até 5 bilhetes por dia diretamente do celular pelo WhatsApp. Com fluxo de operação renovado e bastante intuitivo, todo processo de venda e recebimento do Bilhete QR Code acontece direto pelo aplicativo de mensagens, sendo necessário migrar para o app ou site do banco apenas para efetuar o pagamento via PIX.

Essa novidade está em linha com tendências de mercado e faz com que o passageiro do transporte por trilhos tenha mais flexibilidade e comodidade para realizar a compra da passagem de qualquer lugar, em qualquer momento do dia. Além disso, tem a facilidade de não precisar imprimir o Bilhete Digital QR Code, que fica disponível na tela do celular.

De acordo com o estudo Consumo Online no Brasil, encomendado pela PayPal, 78% dos entrevistados afirmam que seus pagamentos online ou via aplicativos por meios de transporte aumentaram entre outubro de 2020 e outubro de 2021. “A modalidade de compra via WhatsApp começou em junho de 2021 e já é o terceiro maior canal de vendas de passagem unitária do TOP. Essa modernização trouxe mais alternativas de compras para os passageiros do transporte público de São Paulo”, destaca o Secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Paulo Galli.

A compra do Bilhete Digital QR Code por WhatsApp é feita exclusivamente pela conta oficial do TOP. É sempre importante verificar se o perfil tem o selo de verificação. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações. Após concluir a compra, o bilhete é gerado na tela e pode também ser salvo na galeria (Android) ou Arquivos (IOS) do celular, permitindo que seja utilizado mesmo se não houver conexão com a internet na estação. Para embarcar, basta posicionar o bilhete digital que consta na tela do celular no leitor de QR Code instalado em cada catraca nas estações. O passageiro também recebe por e-mail os bilhetes e a confirmação da compra.

Lançado pelo Banco Central no fim de 2020, o PIX é uma forma de pagamento instantâneo que, diferentemente das transações por TED ou DOC, faz a transferência do valor em tempo real, disponível 24 horas todos os dias, com limites de valores por horários. Para usar essa forma de pagamento, é preciso ter uma chave PIX que pode ser registrada pelo aplicativo da instituição bancária em que a pessoa possui conta.

Como funciona:

Presente em 99% dos aparelhos celulares dos brasileiros*, o aplicativo é um dos meios mais práticos para adquirir os bilhetes. Os passageiros podem comprar até 5 unidades e pagar como PIX, além de recarregar os cartões BOM e TOP e solicitar atendimento para eventuais dúvidas. O processo é bastante simples:

Mande um “oi” para o número 11 3888-2200

Digite 1 para compra do Bilhete Digital TOP QR Code para CPTM e Metrô ou para fazer recarga do Cartão TOP ou BOM.

Para envio do comprovante da transação, informe seu nome completo, e-mail e número de CPF

Depois é só escolher o número de passagens, digitando de 1 a 5

Ao confirmar a transação, você receberá um Código PIX para copiar e colar em seu aplicativo do banco que tem 20 horas de validade. Feito o pagamento, você receberá os bilhetes QR Code no próprio WhatsApp e o comprovante enviado para seu e-mail.

OBS: os usuários do sistema Android devem copiar o link completo do Código PIX recebido no WhatsApp TOP antes de migrar para o pagamento no aplicativo do banco.

Além da compra de passagens, o menu do WhatsApp TOP também traz opções para atendimento ao Cartão BOM, Cartão TOP, Bilhete Digital QR Code TOP e máquinas de autoatendimento.

* Panorama Mobile Time/Opinion Box — Março 2021

Para mais informações e dúvidas sobre o TOP, basta acessar: (clique aqui). Os clientes do TOP também contam com atendimento por WhatsApp, pelo telefone (11) 3888-2200, 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Redes:

Facebook (clique aqui)

Instagram: (clique aqui)

Twitter: (clique aqui)

Lojas de apps:

Google Play: (clique aqui)

Apple Store: (clique aqui)



Sobre TOP Bilhete Digital QR Code



Lançado em dezembro de 2020 pelo Governo do Estado de São Paulo, o TOP Bilhete Digital QR Code é o bilhete para o embarque nas estações do Metrô e da CPTM, que conta com a tecnologia QR Code, trazendo mais rapidez e comodidade para quem utiliza o transporte sobre trilhos. Pode ser adquirido nas bilheterias e nas máquinas de autoatendimento das estações, nos mais de 2 mil estabelecimentos parceiros próximos às estações. Além disso, também está disponível por meio do aplicativo TOP.