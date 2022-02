GCM prende homem por tentativa de roubo de caminhão em transportadora no Taboão

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem por tentativa de roubo de um caminhão na região do Taboão na tarde desta terça-feira (15). A equipe realizava um patrulhamento tático na rua Pedro de Toledo quando foi abordada pelo gerente de uma transportadora, que relatou ter visto um indivíduo desconhecido tentando abrir a porta de um dos veículos da empresa.

Durante a abordagem, o suspeito contou aos agentes que o motorista da empresa havia sido sequestrado e que aguardava a chegada de comparsas para roubar o caminhão. Diante da informação, uma equipe de apoio permaneceu no local a fim de preservar a segurança dos funcionários e do patrimônio caso outros envolvidos no crime aparecessem.

O indivíduo e a testemunha foram conduzidos ao 7° Distrito Policial para a abertura do boletim de ocorrência. Durante o procedimento, o gerente da empresa conseguiu entrar em contato com o motorista, que informou sua localização e foi resgatado na rodovia Ayrton Senna, próximo à cidade de Itaquaquecetuba. A vítima foi apresentada para as autoridades policiais e a ocorrência segue em andamento.