Prefeitura apreende van de transporte clandestino em operação no Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos apreendeu nesta quarta-feira (16) uma van que realizava transporte clandestino de passageiros na estrada do Sacramento, altura do Conjunto Residencial Marcos Freire, no Pimentas. No momento da abordagem o veículo levava 15 passageiros.

A operação realizada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTU) contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e das polícias Civil e Militar. Os agentes também fiscalizaram a região do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica.

De acordo com a STMU, ações para a apreensão de veículos que realizam transporte clandestino estão sendo realizadas diariamente em diferentes bairros da cidade.