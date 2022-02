Aranhas invadem escola estadual no Jardim Tranquilidade

A Escola Estadual Doutor Jair Miranda, localizada no Jardim Tranquilidade, está enfrentando uma infestação de aranhas. O HOJE recebeu uma série de denúncias de pais e responsáveis sobre a preocupação com a saúde das crianças matriculadas na escola.

“Uma das árvores, que fica encostada na grade da escola, está infestada de aranhas. Um perigo para as crianças”, contou o responsável de um dos alunos, que não quis se identificar.

A situação é alarmante. Uma grande quantidade de teias e aranhas de vários tamanhos pode ser vista em várias áreas da unidade de ensino. “Está tendo um surto de aranhas e aqui estudam crianças de seis anos”, disse outro responsável.

Questionada, a Secretaria de Educação do Estado informou que foi feita uma visita pelo Centro de Controle de Zoonoses de Guarulhos nesta quinta-feira (17). Segundo a pasta, os funcionários analisaram as árvores do local, onde há um ninho de aranhas, e devem retornar com as providências que a escola deverá tomar. A secretaria disse, ainda, que, por orientação da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, será realizada a dedetização de toda a unidade, nos espaços internos e externos.