Prefeitura entrega Carteiras do Idoso no Lar Madre Regina

A Prefeitura de Guarulhos entregou na última terça-feira (15) 28 Carteiras do Idoso no Lar Madre Regina. O documento foi solicitado pelos próprios idosos durante ação de atualização cadastral realizada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social no final do ano passado.

O benefício da Carteira do Idoso é voltado a idosos a partir dos 60 anos que não tenham como comprovar a renda de até dois salários mínimos. Ele dá direito a viagens interestaduais gratuitas, ou com garantia de no mínimo 50% de desconto na passagem. Para conseguir o benefício o interessado deve se inscrever no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e fazer a solicitação junto aos postos de atendimento espalhados pela cidade.

Para se inscrever no CadÚnico e fazer a solicitação do benefício é necessário procurar o atendimento nos seguintes postos:

– Central do Cadastro Único (mediante agendamento pelo telefone)

Endereço: avenida Bom Clima, 425 – Jardim Bom Clima

Telefones: 2408-7020 / 2087-4270

WhatsApp: (11) 94144-8095

– Nas 12 unidades do Cras espalhadas pela cidade, cujos endereços podem ser verificados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centro-de-referencia-da-assistencia-social-cras

– CadMóvel I

Endereço: avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso (CEU Bonsucesso)

Período: até 14 de março

– CadMóvel II

Endereço: rua Maria Elisa, 32 – Jardim Tamassia (igreja católica Paróquia Santa Cruz Nossa Senhora do Carmo, na praça 8 de Dezembro)

Período: até 28 de março

– CadMóvel III

Endereço: estrada David Corrêa – Recreio São Jorge (Hotel Villa Santa Mônica)

Período: até 18 de abril

– Van do CadÚnico

Endereço: avenida Palmira Rossi, s/nº – Cabuçu (EPG Faustino Ramalho, Vereador)

Período: até 25 de fevereiro